جدة 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واساختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، أعمال الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، التي عقدت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.وتضمنت نقاشات اليوم الختامي من الحوار موضوعات ذات اهتمام مشترك، وعلى رأسها مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وأوضاع المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحريات الدينية، وحرية التعبير، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وقضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة جائحة كورونا، وتحديات الأمن الغذائي، وقضايا المناخ.واتفق الجانبان على المضي قدما في عقد جولات أخرى من الحوار الاستراتيجي بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة، حيث أسفرت الجولة الأولى عن نتائج مثمرة ومشجعة تجاه تعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة.شارك في الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المنظمة عدد من الأمناء العامين المساعدين، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية.// انتهى //21:46ت م0213