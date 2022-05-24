الرياض 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، مساء اليوم ، حفل خريجي وخريجات جامعة الفيصل من طلبة ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم والدراسات العامة، وماجستير الهندسة، إضافة لخريجي كليات الهندسة، والعلوم والدراسات العامة للعام الجامعي 1442/1443هـ ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وأوضحَ رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، أن الأرقام التي حصدتها جامعة الفيصل في مؤشرات (التنافسية) المختلفة، وضعتها في المكان اللائق الذي تستحقه على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تقدمت الجامعة خمسين مركزًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي ، لتصبح الجامعة ضمن أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم.وأفاد بتحقيق طلاب الجامعة إنجازات في المشاريع الرائدة لطلاب كلية الأعمال، إضافة إلى دخول مشروع طلاب كلية الهندسة ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروع على مستوى العالم والأول عربياً وسعودياً في مشروع تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، وكذلك تسجيل طلاب كلية العلوم لعدد من براءات الاختراع، إضافة الى المشاريع البحثية والمشاركات الدولية.يذكر أن عدد الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الاعمال بلغ ١٠١طالب، و 17 طالباً في ماجستير العلوم، و 11 طالباً في ماجستير الهندسة، فيما بلغ عدد خرجي كلية الهندسة 145 طالباً.// انتهى //21:46ت م0214