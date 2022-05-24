دافوس 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهريار عالم، اليوم، وذلك على هامش مشاركة معاليه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية بنغلاديش، كما تم مناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:46ت م0215