الرياض 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، بوزير شؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنج رئيس الجانب البريطاني في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - البريطاني، وذلك ضمن برنامج أعمال زيارة معاليه إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى الدولي للتعليم.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ضمن الشراكة السعودية - البريطانية بمجال التعليم في ظل مجلس الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وبناء شراكة متينة وشاملة، تتضمن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن التعليم في البلدين، والعمل على تطوير معارف ومهارات وقدرات العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات في التعليم الجامعي، ومجال الأبحاث وتنقّل الطلبة، والتعليم الدولي، وزيادة مشاركة قطاع التعليم الأهلي البريطاني في النظام التعليمي بالمملكة، ومشاركة السياسات المتعلقة بتطوير البرامج والمناهج التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، إضافةً إلى توقيع عدة برامج تنفيذية بين الجامعات في البلدين.// انتهى //22:17ت م0216