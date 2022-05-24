دافوس 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.//انتهى//22:23ت م0217