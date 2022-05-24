الكويت 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسالتقى ممثل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الوثيق، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الكويت واللجنة الدولية في مختلف المجالات الإنسانية.//انتهى//22:44ت م0219