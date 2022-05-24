الرياض 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسرَعَتْ حرمُ أمير الرياض صاحبةُ السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم، حفل (تثقيف الأم والطفل) لجمعية رعاية الطفولة بدورته الحادية عشرة على مسرح جامعة دار العلوم، وذلك من منطلق دعم وتمكين الأسرة والعاملين في مجال الطفولة،والرفع من الوعي المجتمعي لتنمية وتطوير قدرات الطفل.وبدأ الحفل بكلمة رئيسة الجمعية الجوهرة بنت فهد العجاجي أوضحت فيها أن العمل في الجمعية لم يعد مقتصرًا على منسوبي ها،بل أصبح مشاركة مجتمعية تبعث التفاؤل والارتياح ، مؤكدة أنه أصبح للمتطوعين دورٌ في المشاركة في تنفيذ برامج الجمعية ومشاريعها وأسهم في انتشارها.وتضمَّنَ الحفلُ جلسةً حواريةً نوقش فيها تجارب الأمهات الملتحقات بالبرنامج ، مشيرين إلى أن التحاقهن بالجمعية كان بمثابة نقطة تحول لهن حيث ساعدهن في التعامل مع أطفالهن وتهيئة البيئة المناسبة لهن.// انتهى //22:45ت م0220