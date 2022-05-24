بريدة 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات جامعة المستقبل البالغ عددهم 332 طالباً وطالبة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين بالمنطقة .وشاهد سموه خلال الحفل عرضاً مرئياً عن تخريج طلاب وطالبات الدفعة الماضية ، تلى ذلك مسيرة الخريجين ، وكلمة رئيس جامعة المستقبل الدكتور محمد الشتيوي ، رحب من خلالها بسمو أمير المنطقة ، مثمناً رعايته لحفل الجامعة التي أعطت وعدا للمجتمع من خلال رسالتها التي أثمرت بحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي ، وتعزيز جودة التعليم بالتوقيع لعقود الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع برامجها، مهنئا جميع الخريجين والخريجات.واطلع سمو أمير القصيم على عرض مرئي يحكي جهود جامعة المستقبل في خدمة التعليم والمعرفة .وأعرب رئيس مجلس الأمناء بجامعة المستقبل الدكتور عبدالرحمن المشيقح خلال كلمته عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم لرعايته مناسبة تخريج الدفعة الثالثة عشرة، مؤكداً أن سموه كان داعماً لجميع مبادرات الجامعة .كما ثمن في كلمة الخريجين الطالب أديب الخليفي لسمو أمير القصيم اهتمامه ودعمه للطلاب والطالبات، ومشاركتهم في مثل هذه المناسبات السعيدة ، كما شهد سمو أمير القصيم أداء القسم لخريجي وخريجات الجامعة .وهنأ سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الطلاب الخريجين والخريجات من جامعة المستقبل ، مبدياً اعتزازه بوجوده بينهم محتفلا ومباركاً لهم ، مشيداً بدور الجامعة ومخرجاتها الأكاديمية التي لها بصمات كبيرة في مجالات متخصصة بالعلوم التي ينشدها كل طالب وطالبة .وقال سموه : نحن في بلادنا نحصد ثمار التعليم ودعم قيادة هذه البلاد - أعزها الله - والتي أسهمت في تتويج وطننا الغالي في جائزة آيسف على المستوى العالمي ، وهذا يثبت إثباتا قاطعا أن بلادنا تسير على منهج العلم والتعليم ولكل ما يخدم أبناء الوطن.// انتهى //23:36ت م0223