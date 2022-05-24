نيويورك 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 32.27 نقطة، 0.81%، إلى 3941.48 نقطة, وتراجع ناسداك المجمع 270.82 نقطة، 2.35%، ليغلق عند 11264.45 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بمقدار 48.38 نقطة، 0.15% إلى 31928.62 نقطة.// انتهى //23:36ت م0224