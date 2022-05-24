اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1443/10/23 هـ الموافق 2022/05/24 م واس
نيويورك 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 32.27 نقطة، 0.81%، إلى 3941.48 نقطة, وتراجع ناسداك المجمع 270.82 نقطة، 2.35%، ليغلق عند 11264.45 نقطة.
وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بمقدار 48.38 نقطة، 0.15% إلى 31928.62 نقطة.
// انتهى //
23:36ت م
0224