طرابلس 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة في اتصال مرئي اليوم، مع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، آخر مستجدات العملية السياسية وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات.وأعرب الدبيبة - وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية - عن عزمه لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وضرورة البدء فيها، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، مشدداً على أن أي تغيير لا بُد أن يجري عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع.من جهته أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده للجهود المبذولة كافة من أجل الوصول لقاعدة دستورية وإجراء انتخابات.//انتهى//23:51ت م0226