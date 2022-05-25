تونس 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش مساء الثلاثاء، بوفد من الكونغرس الأمريكي وذلك على هامش انطلاق فعاليات التمرين البحري المشترك متعدد الأطراف “فينيكس إكسبراس 22” الذي تحتضنه تونس من 22 مايو إلى غاية 3 يونيو القادم بالتعاون مع القيادة الأمريكية لأفريقيا "أفريكوم" وقيادة القوات البحرية الأمريكية لأوروبا.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية أن اللقاء بحث الوسائل الكفيلة بمزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستحقاقات القادمة في مجالات دعم التعاون العسكري متعدد الأطراف على غرار التمرين البحري المشترك "فينيكس إكسبراس" و"تمرين الأسد الإفريقي".//انتهى//00:02ت م0003