المدينة المنورة 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسرفع المستشار عبدالرحمن بن سالم شكر ، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار قانوني أول " بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة.وأعرب المستشار شكر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة .كما عبّر عن امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ولمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه وتحفيزه للعاملين بالوزارة، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لتقديم مزيد من العطاء للوطن الغالي.// انتهى //00:21ت م0004