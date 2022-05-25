الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسوقّع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة رمال الخبر العقارية المحدودة، لتطوير فندق 5 نجوم في المنطقة الشرقية، أحد المشاريع الرائدة المزمع تطويرها في المنطقة لمواكبة النهضة السياحية في المملكة، حيث جاء الإعلان عن المشروع خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر مستقبل الضيافة في الرياض.ووقّع الاتفاقية كل من رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عضو مجلس إدارة شركة رمال الخبر المهندس عبدالله البريكان.وتهدف الشراكة إلى تعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للمنطقة الشرقية، لتشكل أحد عناصر التنمية المستدامة في المنطقة، حيث يمثل المشروع الجديد فرصة استثمارية مهمة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع السياحة بالمملكة مما يعزز مكانته كقطاع حيوي بهدف خلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.وأوضح القاضي أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نهضة تنموية اقتصادية مهمة، مؤكداً أن صندوق التنمية السياحي ملتزم بجذب المزيد من المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم لتطوير مشاريع سياحية نوعية تواكب هذه النهضة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في الوقت الحالي وما يتم تقديمه من دعم لمشاريع التنمية السياحية.وبين أهمية هذه المشاريع التي تبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية السياحية والاقتصادية بالمملكة، مشيراً إلى أن موقع المشروع والخدمات والمميزات التي سيوفرها، تجعله من المشاريع السياحية والسكنية المهمة التي تلبي هذا الطلب الكبير الذي يشهده السوق السعودي اليوم، موضحاً أن المشروع يحتوي على أكثر من 100 غرفة وجناح فندقي، و62 وحدة سكنية، ومطعماً فاخراً، إلى جانب مسابح، ومركز صحي ونادي رياضي، ومساحات مخصصة للاجتماعات والمناسبات، بتكلفة تقدّر بنحو 238 مليون ريال.// انتهى //01:33ت م0007