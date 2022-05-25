كانبيرا 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مساء الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على هامش قمة الحوار الأمني الرباعي (كواد) التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في بيان إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في منطقة المحيطين الهادي والهندي، ومناقشة ملف تغير المناخ.// انتهى //02:01ت م0008