تكساس 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسأطلق مسلح النار في مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين قبل أن يلقى مصرعه.وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت:" إن المشتبه به قُتل أيضا على ما يبدو على أيدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث وإن اثنين من هؤلاء الضباط أصيبا بإطلاق نار، غير أن إصابتهما ليست خطيرة".وأفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه به تصرف بمفرده وأنها تحقق في ملابسات الحادث.// انتهى //03:11ت م0009