الجزائر 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد بلحسين، الذي يقوم بزيارة للجزائر في إطار مهامه كمسؤول في المفوضية الأفريقية.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأفريقي، لا سيما في مجال التعليم والتأهيل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تطوير قدرات بلدان القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الملحة.// انتهى //03:27ت م0010