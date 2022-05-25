الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير، والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //04:00ت م0011