رفحاء 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسنظمت كلية التقنية بمحافظة رفحاء أمس لقاء تثقيفيا بعنوان "مهارة الاستعداد للاختبارات" ضمن مبادرة الإثراء المعرفي للمتدربين.وتناول اللقاء عددا من المحاور تضمنت تعريف المتدربين بأهمية الاستعداد للاختبارات وكيفية تنظيم الوقت وكيف التغلب على توتر الاختبارات، والتدريب على مهارات الاستعداد والاستذكار الجيد للاختبارات ،وأهمية التخطيط للمذاكرة للفترة القادمة، ووضع خطة لتنظيم عملية المذاكرة الفعالة، قدمها وكيل التدريب صلاح بن عواد الشمري وذلك بمسرح مبنى الدراسات العامة.وأكدت الكلية أهمية الاستعداد والتهيئة النفسية والتنظيم الجيد مبكرا للاختبارات لتحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية المرجوة .// انتهى //06:04ت م0014