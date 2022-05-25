سيئول 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسأطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أنها رصدت الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، مؤكدة أنها تجري تحليلات إضافية حول مدى الصواريخ وارتفاعها.وأوضحت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز أنشطة المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي القوي.// انتهى //06:11ت م0015