الدمام 24 شوال 1443هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور محافظ الخبر سليمان الثنيان، انطلقت اليوم، فعاليات ومعرض المؤتمر الـ 33 لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية بالخبر تحت شعار "مستجدات جراحة المسالك البولية"، الذي تنظمه الجمعية، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بالخبر.ويصاحب المؤتمر ‏معرضاً طبياً، تُشارك فيه ‏الكثير من الشركات الطبية الوطنية والعالمية، مع عرض أهم المستجدات في الأدوية والأجهزة الطبية، وكل جديد يخص جميع التخصصات الدقيقة لجراحة المسالك البولية.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور إبراهيم العريفي، أن المؤتمر يناقش أهم المستجدات العلمية في عالم ‏جراحة المسالك البولية وصحة الرجل وزراعة الكلى، حرصاً ‏من الجمعية لدعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ‏وبرنامج التحول الرقمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال رفع كفاءة الكادر الصحي ودعم الأبحاث العلمية المتخصصة.وأفاد أن لجان المؤتمر؛ أعدت برنامجاً علمياً، يشارك فيه أكثر من ٥٠ متحدثاً خليجياً وعربياً ‏ودولياً، يُقدمون أكثر من ١٦٠ بحثاً ‏وورقة عمل، و6 ورش تُغطي تخصصات الحصوات ‏البولية والارتجاع البولي ‏عند الأطفال وتضخم البروستاتا وأمراض الذكورة والمحفزات العصبية للتبول.// انتهى //14:38ت م0122