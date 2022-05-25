جدة 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة اليوم، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثًا الدكتور نايف بن عابد الزارع.وهنأ سموه الدكتور الزارع بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.من جانبه أكد مدير إدارة تعليم جدة حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //14:38ت م0123