الدمام 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبتشريف حرمه صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، احتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بتخريج الدفعة الـ 43 من طالباتها للعام الجامعي 1443هـ، البالغ عددهن 5360 خريجة من مختلف كليات وأقسام الجامعة، ولمدة ثلاثة أيام اختتمت أمس، وذلك بمقر الصالة الخضراء الرياضية بالدمام .ونوهت نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير بجهود الجامعة في بناء الإنسان، ورسالتها في التنمية البشرية والتطور العلمي وخدمة المجتمع، ورؤيتها في تحقيق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً تُقدم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة متوافقة مع رؤية مملكتنا الغالية الطموحة 2030م، مشيرة إلى أن الجامعة دشنت مبادرة جامعة خضراء بلا كربون وتعميدها إلى زرع 400 شجرة مهداة بأسماء الطلاب والطالبات المتفوقين لتدوين أسمائهم تكريماً وتشريفاً لتفوقهم.من جهتها أكدت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ورئيس اللجنة الفرعية لحفل التخرج الدكتور فاطمة الملحم، دعم ومساندة سمو أمير الشرقية للجامعة في كتابة سجل الإنجازات لخدمة هذا الصرح العلمي، وما حققته في كافة الجوانب الأكاديمية والعلمية والبحثية والمجتمعية تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة وللرؤية الوطنية الطموحة 2030، ومشاركتها بالقفزات النوعية للمرأة والتي أسهمت في استمرار عجلة التنمية وتعزيز الرؤى والتطلعات، لخدمة الدين والوطن .فيما أعربت خريجة زمالة الطب المهني الدكتورة منى السليمان، في كلمة نيابة عن الخريجات، عن سعادتها بهذا التخرج وما نهلن من علوم ومعارف في بيئة داعمة ومحفزة، داخل أروقة هذه الجامعة العريقة، بمساعدة ودعم الوالدين والأهالي ودفعن لبذل المزيد من العطاء والمضي في هذا الإنجاز.وفي ختام الحفل قدمت الجامعة إهداءً لسمو الأميرة عبير بنت فيصل، وهو عبارة عن شجرة زيتون معمرة ذات منشأ إسباني يصل عمرها إلى ما يقارب 15 سنة، بهذه المناسبة.// انتهى //14:39ت م0124