الطائف 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبد العزيز محافظ الطائف اليوم، مدير وحدة أعمال الطائف بشركة المياه الوطنية سعيد الوادعي، ومدير شركة الكهرباء تركي الحميدي.وأكد سموه أهمية استقرار الوتيرة التشغيلية للمنظومة المائية والبيئية ورفع الكفاءة التشغيلية لخدمة سكان المحافظ وزوارها، والحرص على عدم انقطاع الخدمة عن المستفيدين في شبكات المياه في أحياء المحافظة، وتقديم جميع المخرجات الخدمية لهم وفق أفضل السبل وأيسرها، وأهمية وصول المستفيد للخدمة بسهولة ويسر ورفع طاقة التخزين الإستراتيجي لكميات المياه بما يخدم احتياجات المحافظة.ونوقشت خلال اللقاء الخدمات المقدمة للمستفيدين في المحافظة، مشددا سموه أهمية رفع مستوى الأعمال بالمحافظة وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.من جهتهما، أعرب المهندسان عن شكرهما لسموه على متابعته ودعمه لأعمال شركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء للقيام بدورها في خدمة المواطنين.// انتهى //14:43ت م0125