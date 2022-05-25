موروني 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، مساء اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، - حفظهما الله - .وجرى خلال الاستقبال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عن كامل دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //14:43ت م0126