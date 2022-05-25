الدوحة 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضًا بمقدار 16.02 نقطة، أي ما نسبته 0.12%، ليصل إلى 12 ألفًا و858.58 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 114 مليونًا و844 ألفًا و483 سهمًا، بقيمة 613 مليونًا و626 ألفًا و173.154 ريالًا، نتيجة تنفيذ 20859 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //14:47ت م0127