مانيلا 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسأعلن البرلمان الفلبيني اليوم فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد ليصبح الرئيس رقم 17 للفلبين.وقال مجلسا الشيوخ والنواب إن فرز الأصوات رسمياً أظهر حصول السيناتور السابق فيرديناند "بونج بونج" ماركوس الابن على 58.77% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 مايو، بفارق أكبر من 16.5 مليون صوت عن أكبر منافسيه، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، ليني روبريدو.كما تم إعلان فوز سارة دوتيرتي-كاربيو، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، بمنصب نائب الرئيس الفلبيني، بحصولها على 61.53% من الأصوات وتقدمها بفارق 22 مليون صوت على أقرب المنافسين.// انتهى //14:57ت م0133