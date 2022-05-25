بيشة 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسأسهم -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر بعد تشخيصه أثناء متابعة الحمل بإصابته بانسداد الاتصال الحويضي الحالبي للكلية اليسرى.وأوضحت صحة بيشة، أنه تم تشخيص الطفل في فترة متابعة والدته للحمل بوجود توسع في الكلية واشتباه تضيق في الحالب، وتم متابعة الحالة حتى أتم فترة الحمل، وبعد الولادة تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة حيث تبين وجود توسع شديد في الكلية وحوض الكلية اليسرى وأن التمدد في ازدياد حيث تعد عيباً خلقياً في التقاء حوض الكلية بالحالب.وبينت أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة حِوّل الطفل لغرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل حيث رُكّبت له دعامة في الحالب، وقد تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعة حالة الطفل في قسم التنويم، وقد خرج الطفل للمنزل وهو بصحة جيدة بفضل الله ويتم متابعة الحالة في عيادة المسالك البولية.// انتهى //14:59ت م0134