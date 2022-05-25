الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واساستقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض ، اليوم ، أعضاء لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بمجلس الشورى.واطلع الأعضاء على أقسام المركز وتعرفوا على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها المركز .واستمع أعضاء لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية إلى شرح مفصل عن مهام أقسام المركز المختلفة وأدوارها في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة التي يختص بها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين في منطقة الرياض .يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، مما ساهم في توحيد مهام (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.// انتهى //19:35ت م0206