الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واستنطلق غداً منافسات بطولة المملكة لكرة اليد لفئة الأشبال، وتستمر 5 أيام في المنطقة الشرقية، بمشاركة 21 فريقا تم توزيعهم على 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى (النور – والأهلي – والهلال – والسلام - والجيل)، فيما تضم المجموعة الثانية (مضر – والصفا – والعدالة – والعمران - والترجي)، ويقع في المجموعة الثالثة (الحزم – والوحدة – والهدى – والابتسام – والخويلدية - والفتح)، ويأتي في المجموعة الرابعة (الخليج – والقارة – والمحيط – وحراء - وأحد).ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 18 مباراة على 4 صالات مختلفة بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، حيث ستُلعب مباريات المجموعة الأولى على صالة نادي النور، وستكون مباريات المجموعة الثانية في صالة نادي الصفا، وستحتضن صالة نادي الخويلدية مباريات المجموعة الثالثة، فيما ستجري مباريات المجموعة الرابعة على صالة نادي الخليج.وستشهد البطولة إقامة 73 مباراة في الدورين التمهيدي والنهائي على مدى أيامها الخمسة، وسيشارك في قيادة هذه المباريات 29 حكما من الجنسين ممن يندرجون تحت برنامج الحكم الواعد.// انتهى //19:57ت م0209