الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واستنطلق غدًا منافسات الأدوار النهائية من الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات لموسم 2021-2022، وتحتضن صالة نادي القادسية بالخبر وصالة نادي الاتفاق بالدمام مباريات الأدوار النهائية التي تقام بنظام الدوري من دور واحد ومن مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق القادسية، ورضوى، ومنيف، والعلا، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الاتفاق، والعرض، والعلمين، والنهضة، ومن المقرر أن تقام الخميس 4 مباريات، حيث يلتقي رضوى مع منيف، والعرض مع العلمين، والقادسية مع العلا، والاتفاق مع النهضة، وتتواصل منافسات الأدوار النهائية الجمعة بإقامة 4 مباريات تجمع العلا مع رضوى، والنهضة مع العرض، ومنيف مع القادسية، والعلمين مع الاتفاق، فيما تختتم المنافسات يوم السبت حيث يلتقي القادسية مع رضوى، ومنيف مع العلا، والنهضة مع العلمين، والاتفاق مع العرض.يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية فيما يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.// انتهى //19:57ت م0210