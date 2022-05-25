دافوس 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، برئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بجمهورية سنغافورة الدكتور بيه سوان جين، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وجرى خلال اللقاء، مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة،وسبل تطويرها في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين،وتعزيز العلاقات التجارية،واغتنام الفرص المتاحة، بالإضافة إلى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الحالية.// انتهى //20:22ت م0213