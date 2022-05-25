رياضي / رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يلتقي بنظيره الهولندي
الأربعاء 1443/10/24 هـ الموافق 2022/05/25 م واس
الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واس
التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اليوم، بنظيره الهولندي جست سبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدولية التي تعدّ أحد الركائز السبع لإستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
وبحث اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد الهولندي ، تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين في مجال تطوير الفئات السنية والكرة النسائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بكرة القدم الحديثة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الفرص المستقبلية للتعاون .
حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والمدير الفني للاتحاد السعودي الفرنسي ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني.
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20:31ت م
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