الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اليوم، بنظيره الهولندي جست سبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدولية التي تعدّ أحد الركائز السبع لإستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.وبحث اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد الهولندي ، تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين في مجال تطوير الفئات السنية والكرة النسائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بكرة القدم الحديثة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الفرص المستقبلية للتعاون .حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والمدير الفني للاتحاد السعودي الفرنسي ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني.// انتهى //20:31ت م0214