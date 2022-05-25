القاهرة 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واساُختتمتِ اليوم في القاهرة فعالياتُ ورشة العمل الإقليمية التي نظَّمَتها وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان "الأساليب والاتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وأفريقيا"،وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية في 27 دولةً.وأكد المشاركون في الورشة بضرورة تشجيع استمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب،واستمرار جهود مكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب.وأشادوا بالأبعاد الموضوعية للفعالية، وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة، دعماً لجهود التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنظمة.//انتهى//20:44ت م0218