الرياض 24 شوال 1443 هـ الموافق 25 مايو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضرَ صاحبُ السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم، حفلَ سفارةِ مملكة هولندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ،وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرِّ الحفل نائبُ سفير مملكة هولندا لدى المملكة نبيل طعواطي، وعددٌ من منسوبي السفارة.حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارةِ الخارجية المساعد لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //20:53ت م0220