الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الأربعاء ، احتفال مركز الملك سلمان الاجتماعي بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاحه ، وذلك في مقر المركز.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى سمو الأمير فيصل بن بندر كلمة أعرب فيها عن سعادته اليوم بوجوده في المركز الذي تشرف بتأسيس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسخر له جميع الإمكانات، وهو يؤدي أدوار مهمة في خدمة المستفيدين.وأكد سموه استمرارية المركز في التميز ، مقدماً شكره لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ومنسوبي المركز كافة على جهودهم وأعمالهم.بعدها ألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة المركز كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقه الرياض والحضور ، مبيناً أن هذا المركز جاء كتعبير رمزي عن مشاعر الحب والوفاء التي كانت وما زالت تختلج في قلوب الجميع لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حينما كان أميراً لمنطقة الرياض ، مشيراً إلى أن هذه الفكرة نمت وتطورت لتتحول إلى مشروع حيوي وصرح خيري اجتماعي شملت خدماته ومبادراته الجميع .وقال "نحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا لنشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه بلادنا من نهضة وتطور ورقي بمختلف المجالات، مؤكدا حرص إدارة المركز على أن تواكب أعماله ذلك الحراك التنموي ومستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو تعزيز برامج جودة الحياة والتمكين المجتمعي .عقب ذلك شاهد سمو أمير الرياض والحضور فيلما وثائقيا يحكي مسيرة المركز، ثم توالت فقرات الاحتفال، حيث دشن سمو الأمير فيصل بن بندر برنامج المرتحل الصغير، الذي ينمي لدى الأجيال الناشئة جملة من القيم التي ترسخ العمل الاجتماعي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية.بعد ذلك كرّم سموه رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالله العلي النعيم وأعضاء مجالس إدارة المركز في جميع الدورات منذ تأسيسه، كما كرّم الحاصلين على العضوية الشرفية وسفراء المركز. وتشرف الجميع بالتقاط الصور التذكارية.وفي نهاية الحفل تجول سمو أمير منطقة الرياض في مرافق المركز، واطلع على المعرض المقام بهذه المناسبة.// انتهى //00:06ت م0001