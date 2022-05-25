الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسشهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة زيوت السيارات بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نظير عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية، حاثة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //00:07ت م0002