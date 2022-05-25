بريدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستكثف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة معالجة البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، و التي يتم استقبالها على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي.وقد أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2022 ، إزالة (246,421) مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم ، ورفع (1368) سيارة تالفة من الطرق والأحياء السكنية والمواقف العامة، كما عالجت (25,389) مترا طوليا من حفر الشوارع ، و (49,689) مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة ، وتنفيذ (136,806) أمتار طولية من دهان الخطوط الأرضية للطرق ودهانات الأرصفة.// انتهى //00:19ت م0005