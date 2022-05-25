الدوحة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت مسجداً وسط العاصمة الأفغانية، وثلاث مناطق متفرقة بمدينة مزار شريف شمالي البلاد، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، موقف الدوحة الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وعبرت عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.//انتهى//00:25ت م0006