بريدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب جامعة القصيم، الذي أقيم في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.ورحب معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود بسمو أمير القصيم، مثمناً رعايته لهذه الاحتفالية ودعمه المتواصل للجامعة ومنسوبيها، كما رحب معاليه بالآباءُ والأمهات، مقدمًا التهنئة والتبريكات لهم بهذه المكتسبات، شاكرًا لهم ما بذلوه في تحقيقها على مدى سنوات، ومهنئاً الخريجين على ما حققوه من نجاح.وحث الداود الخريجين والخريجات على أن يردوا الجميل بأمانة وإخلاص، وأن يكونوا قدوة صالحة في مجتمعهم، شاكراً لله سبحانه وتعالى على ما تحقق، ولقيادتنا الرشيدة.من جهته أوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد، أن لغة الأرقام تؤكد أهمية إنجازات هذا الصرح العظيم الذي يزف 5246 خريجًا وخريجة، و6574 من المتوقع تخرجهم، ليصبح مجموعُ الخريجين والمتوقع تخرجهم 11820 طالبًا وطالبة، منهم 51 طالبًا وطالبة في درجة الدكتوراة، و 347 طالبًا وطالبة في درجة الماجستير، و 10614 طالبًا وطالبة في درجة البكالوريوس، و 820 طالبًا وطالبة في درجة الدبلوم، مضيفاً بأن خريجي وخريجات هذا العام يتوزعون على أكثر من 57 تخصصًا في البكالوريوس، و69 تخصصًا في الماجستير، و17 تخصصًا في الدكتوراة، و10 تخصصات في الدبلوم، ومهنئًا الجميع على بداية مشوارهم الجاد نحو مستقبل واعد؛ ليكونوا رقمًا مؤثرًا في تنمية بلدهم، وخدمة مجتمعهم في ظل دولة طموحة وتحت قيادة راشدة رسمت لهم رؤية فاعلة في الحياة مسهمة في البناء والتنمية.كما ألقى الخريجون كلمة أكدوا فيها عزمهم على رد الجميل لوطنهم المعطاء وقيادته الرشيدة التي أولت اهتمامًا بالغًا بالتعليم، مقدمين الشكر لآبائهم وأمهاتهم وجامعتهم وأساتذتهم على ما بذلوه من جهود في سبيل وصولهم لهذه الفرحة وتحقيقهم لهذا الإنجاز.بعد ذلك كرّم سمو أمير القصيم الخريجين والخريجات المتفوقين في مختلف المراحل، ثم توالت فقرات الحفل بمسيرة الخريجين، ثم عرض مادة مرئية عن الجامعة بعنوان "جامعة القصيم.. حقائق وأرقام"،وفي ختام الحفل هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خريجي وخريجات الجامعة، متمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم العلمية والعملية القادمة، وأن يكونوا جزءاً ممن يسهم في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم، ومؤكداً بأن القيادة الحكيمة قدمت الدعم السخي لمسيرة التعليم حتى حصل وطننا الغالي على المراكز المتقدمة في العلم والمعرفة على مستوى العالم.حضر الحفل وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، وأعضاء مجلس الجامعة وأولياء أمور الطلاب.// انتهى //00:28ت م0007