بيروت 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في اليرزة مساء أمس، وجهاء وشيوخ العشائر العربية في لبنان، يتقدمهم رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر.وقال العسكر في تصريح لـ "واس": إن المملكة لم تكن يوماً مع فئة ضد فئة في لبنان بل كان همها الدائم والأول هو بناء الدولة، وقد بذلت لهذا البلد عبر التاريخ الغالي والنفيس، وفي أحلك الظروف، ولم تتوان عن كل ما يدعم وحدة وأمن واستقرار لبنان.وأعرب عن شكره للمملكة لإعادة الأمور الديمقراطية وبناء الدولة الواحدة للبنانيين.من جانبه قال رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام اللبناني القاضي خلدون عريمط: إن هذا اللقاء تأكيد على أن هذه العشائر ليس لها مشروع سوى بناء الدولة الوطنية القوية، وإنهم في لبنان مع المملكة قلباً وإرادة واحدة، كما أنهم يحملون مشروع الدولة الوطنية التي لاسلاح على أرضها سوى سلاح الجيش اللبناني، ولاسيادة على أرضها إلا سيادة الدولة اللبنانية، مضيفًا إن هذه القبائل العربية الأصيلة ستبقى الدرع الواقي للوحدة الوطنية والحفاظ على مشروع الدولة والسيادة في لبنان.وأضاف: إننا مع المملكة والمشروع العربي الذي يحافظ على عروبة المنطقة.من جهته أكد طلال الضاهر، على أن لبنان متجذر بعروبته وحاضنته العربية دائماً وأبداً، مضيفا إننا كأبناء العشائر العربية مشروعنا واحد وهو قيام الدولة والجيش هو عنوان السيادة.//انتهى//00:29ت م0008