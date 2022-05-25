دافوس 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، رئيس وأعضاء وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، وهم رئيس الوفد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وذلك في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وإستونيا في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //00:40ت م0009