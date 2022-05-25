رام الله 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه في ظل استمرار التحدي والاستفزاز الإسرائيلي الغاشم، وإصراره على القيام بما يسمى "مسيرة الأعلام"، فإنه حان الوقت لتصبح القدس بمقدساتها راية للجميع فلسطينياً وعربياً، لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومتطرفيه المزعزعة للاستقرار.وأكد أن الاحتلال يسيء مجدداً تقدير عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وقدرته على الصمود والتحدي، من خلال إصراره على تنفيذ ما تسمى "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من مدينة القدس التي تؤكد إذعان المحتل للمتطرفين لليهود.وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها ، كما فعلوا في قضية البوابات وصفقة القرن وأفشلوها.ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية على وجه التحديد باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية، مطالباً الإدارة الأمريكية بإزالة الغموض في العلاقات الفلسطينية– الأمريكية من خلال العمل على تنفيذ أقوالها، وأن تحافظ على مصداقيتها وعلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.//انتهى//00:47ت م0010