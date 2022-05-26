الخرطوم 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان على فتح المعابر وتفعيل النقل النهري في المنطقة المشتركة " آبيي " الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الدولتين والتوصل إلى توافق حول القضايا المطروحة بين الجانبين لضبط ومراقبة الحدود بين البلدين.وأوضح وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة المشتركة الفريق ركن ياسين إبراهيم في ختام اجتماعاتها مساء أمس في الخرطوم أنه تم الاتفاق على فتح المعابر الفوري وتفعيل قطاع النقل النهري بين البلدين وإزالة جميع المعوقات السابقة.وأكدت وزير دفاع دولة جنوب السودان انجلينا تينج أن اللجنة المشتركة توصلت إلى نتائج إيجابية بشأن القضايا العالقة، مشيرة إلى أن البلدين يمضيان قدما في معالجة جميع العوائق وفتح قنوات التواصل من خلال فتح المعابر الحدودية والنقل النهري لخدمة شعبي البلدين اقتصاديا.// انتهى //02:00ت م0012