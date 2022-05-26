دافوس 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي؛ شارك أعضاء الوفد السعودي في جلسة حوارية بعنوان "المملكة العربية السعودية: نظرة مستقبلية"، أقيمت أمس الأربعاء وذلك في مدينة دافوس السويسرية. شارك فيها كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة، فيما أدارت الجلسة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آبكو العالمية مارجري كراوس.وأكد الوفد السعودي المشارك أن رحلة التحول التي أطلقتها المملكة قبل بضعة أعوام قد أسهمت في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة وخلقت فرصًا استثمارية نوعية، فيما أشار الوفد أنه انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي تظل المملكة حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها في مجتمع الأعمال ومشاركتهم فرصها الاستثمارية الواعدة، نحو قيادة هذا العالم لتحقيق اقتصاد مزدهر يوفر الرفاهية والنمو للمنطقة والعالم أجمع.وشدد أعضاء الوفد على دور المملكة المحوري في دعم استقرار المنطقة في إطار تعزيز التنمية والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكدين على التعاون الدولي لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أسس عام 1971م في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراك أبرز صناع القرار وقادة السياسة بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.// انتهى //02:42ت م0013