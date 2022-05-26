إسلام آباد 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع معالي وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتطرقهما للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت إلى لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي الذي يزور باكستان، وتأكيده حرص باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات.ورصدت صحف باكستان متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود، ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة.// انتهى //05:11ت م0018