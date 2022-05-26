دكار 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسلقي 11 رضيعا مصرعهم جراء اندلاع حريق بمستشفى في مدينة تيفاواني غربي السنغال.وقال الرئيس السنغالي ماكي سال "لقد تبلغت ببالغ الأسى بأن 11 رضيعا قضوا في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني".وأعلن رئيس بلدية المدينة ديمبا ديوب أن الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدت بسرعة كبيرة، لافتا النظر إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة رضع.// انتهى //05:25ت م0019