ينبع 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسعقدت إدارة تعليم محافظة ينبع أمس اتفاقية عمل مشترك مع مجموعة سالم بن محفوظ الخيرية ومؤسسة غدن للاستشارات وتنمية القدرات، والمشرفين على برنامج "بادر" للتطوع، بحضور رؤساء الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتعليم المحافظة ؛ ضمن برامج الشراكة المجتمعية لدعم وتنفيذ المشروعات التعليمية التي تعنى بتطوير العملية التعليمية ومخرجاتها بالمحافظة.ودشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي خلال لقائه بالوفد الزائر مبادرات برنامج "بادر 2022" والتي تنطلق مع بداية العام الدراسي القادم، وذلك بعد استماعه لعرض منجزات مبادرات برنامج "بادر 2021 " والمنفذة في مدارس تعليم ينبع في العام الدراسي الحالي.وأكد العطوي أهمية دور المسؤولية المجتمعية كونها واجبًا على جميع مؤسسات المجتمع وقطاعاته، مثمنا أهداف المبادرة، ومقدما شكره للجهات الداعمة على المبادرات والدعم المجتمعي التعليمي، وتحقيق الخطة الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير برامج التعليم وبناء الإنسان وتنمية المكان، لتحقيق التكامل التنموي وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية وتحقيق الشراكات المجتمعية.// انتهى //07:28ت م0021