رام الله 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه جراء استمرار التحدي والاستفزاز الإسرائيليين، وإصراره على القيام بما يسمى "مسيرة الأعلام"، فإنه حان الوقت لتصبح القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية راية للجميع فلسطينيًا وعربيًا، لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومتطرفيه المزعزعة للاستقرار.وسلطت الضوء على استشهاد فتى فلسطيني في نابلس وإصابة آخرين باقتحام المدينة، واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين من أرجاء الضفة، وهدم منزل في القدس وبحريته استهدفت الصيادين في قطاع غزة.وأولت صحف الخميس ببيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الذي أكدت فيه أن استمرار جريمة الاستيطان، يجر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة.وتحدثت عن مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، بتوسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى مواصلة نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ145 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.// انتهى //09:24ت م0023