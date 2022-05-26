نجران 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، التقرير الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة، وذلك خلال لقائه بمدير الفرع علي بن هادي آل منجم.واشتمل التقرير على الأنشطة والدورات التدريبية التي قدمها الفرع خلال الفترة الماضية، كما قدم آل منجم شرحًا لسموه عن الخطة المستقبلية للفرع والفعاليات المزمع إقامتها بالمنطقة.// انتهى //12:44ت م0046