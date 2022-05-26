الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسيشارك صندوق البيئة في المعرض الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض, وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 شوال 1443هـ، الموافق 29 إلى 31 مايو 2022م، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية في مجال البيئة وزراعة الأشجار.وتأتي مشاركة الصندوق انطلاقاً من تكامل الأدوار بين جميع القطاعات الحكومية بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، والتعريف بدوره المتمثل في الإسهام في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، والاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، ونشر المعرفة بأهم قضايا البيئة في المملكة، وتحفيز الالتزام البيئي، وتصحيح السلوكيات الخاطئة اتجاه البيئة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.// انتهى //12:45ت م0047